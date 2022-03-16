Курганский аграрий: «Мы умеем работать и прокормим всех»

Российские аграрии способны прокормить всю страну, потому что умеют, любят и готовы напряженно работать. Такое мнение «Новому миру» высказал директор «АСК-Агро» (г. Шадринск) Роман Баев.

- «АСК-Агро» является дочерним предприятием Шадринского комбината хлебопродуктов. Мы приобрели 15 тысяч гектаров земель в Шумихинском районе, из которых в этом году начнем обрабатывать 4000 гектаров (остальные планируем распахать и ввести в оборот в следующем). С семенами пшеницы и овса, удобрениями, средствами защиты растений и горюче-смазочными материалами у нас не предвидится проблем, но запчастями они могут возникнуть.

Мы готовы массово «пересесть» на российскую сельхозтехнику, например, производимую «Ростсельмашем». У ростовского завода есть все шансы в короткие сроки значительно увеличить выпуск машин, и они должны быть доступны нам по стоимости.

Без этого не обойтись. Например, в Курганской области действует механизм субсидирования договоров лизинга. Он замечательно работает, но инструментов поддержки отрасли, считаю, надо добавить.

Я уверен, что Правительство РФ это прекрасно понимает. Если крестьянам помогут, мы накормим не только свою страну, но и другие государства. Курганские крестьяне умеют работать. Мы настроены по-боевому и справимся с любыми сложностями.

Николай Волков.