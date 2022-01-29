Курганский альманах «Тобол» шагает литературной поступью по всей стране

Альманах «Тобол» давно перешагнул границы Зауралья. В нём на протяжении многих лет печатаются литераторы Курганской области и других регионов, авторы самых разных возрастов.

Среди авторов как заслуженные мэтры, так и начинающие, как прозаики, так и поэты, как документалисты, так и биографисты.

С 90-х годов журналу пришлось многое пережить. Не раз он бывал на грани закрытия и мог кануть в небытие, сгинув в трясине бытовых неурядиц, но сила искусства, сила слова вновь возвращала его к жизни.

Два последних выпуска журнал провёл в цифровом мире — их можно было найти лишь на страницах сайта Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова. Но благодаря новому руководителю Издательского Дома «Новый Мир» в лице Александра Скорбенко, журнал вновь обрёл офлайн-жизнь, считают создатели нового выпуска альманаха.

В Юговке состоялась презентация очередного выпуска альманаха вновь в традиционном для читателя формате.

«Каждый выход альманах «Тобол» - это не только событие в литературной жизни области, это литературное событие в жизни страны. Это культурное событие, это та трибуна, на которой могут высказаться люди талантливые, неравнодушные, имеющие свой взгляд на происходящее, на историю и на сегодня. Потому что в слове запечатлевается всё то, что происходит в современности, даже если слово обращено в прошлое. Зауральский альманах пользуется авторитетом не только у наших авторов, а у авторов далеко за пределами УрФО. Они публикуются на страницах альманаха и с удовольствием приезжают к нам на встречи», - отметила директор областной библиотеки Наталья Катайцева.

К сожалению, два предыдущих выпуска альманаха смогли выйти только в цифровом формате. Несмотря на это, библиотека радуется и этому.

«В современном мире мы не можем отдать предпочтение цифре или печати. Нельзя повернуть вспять технологии. И у цифры есть большой плюс. К электронному варианту, который есть в нашей библиотеке могут обратиться люди, которые проживают и на всей территории нашей большой страны, и за её пределами, а такие читатели у нас тоже есть, - это очень хорошо, как раз электронный вариант позволяет расширить читательскую аудиторию, по сути дела, расширить тираж альманаха, увеличить доступ к нему. Но без печатного варианта мы тоже не можем. По некой причине исчезновения интернета или при необходимости бумажного варианта, как документа, для подтверждения, очень удобно сосуществование двух документов», - объяснила свой взгляд руководитель библиотеки.

Об авторах, вошедших в новый сборник, о самом сборнике и самой презентации читатйте в наших следующих материалах.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.