Курганский «Далур» успешно внедряет рационализаторские разработки

АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») подтвердило статус «Лидер Производственной системы Росатома» (ПСР).

Напомним, что статус «Лидер ПСР» АО «Далур» получило по итогам 2020 года. В 2021 году на предприятии продолжилась работа по повышению эффективности производства. Одним из основных ПСР-проектов, реализованных на АО «Далур» в прошедшем году, является «Организация процесса ремонтно-восстановительных работ на скважинах». В результате межремонтный цикл скважин увеличен с двух до четырех месяцев. Кроме того, реализованный на участке по добыче скандия ПСР-заказ позволил увеличить объем производства. Также продолжается успешная работа по внедрению проекта «Системы план-фактного анализа и контроля производства».

Всего в минувшем году на предприятии реализовано 22 ПСР-проекта. Сотрудниками АО «Далур» подано 154 предложения по улучшениям.

- ПСР-проекты и предложения по улучшениям значительно упрощают рабочие процессы, повышают качество работ, снижают затраты, а главное – повышают уровень безопасности и культуру производства, - приводит слова генерального директора АО «Далур» Диниса Ежурова пресс-служба АО «Атомредметзолото».

Фото пресс-службы АО «Атомредметзолото».