Курганский фотохудожник подготовил для «Гулливера» выставку о жизни деревни

Фотохудожник «Нового мира» Николай Пушилин принял участие в творческом проекте театра кукол «Гулливер».

Режиссёр театра Дмитрий Ши предложил нашему коллеге организовать фотовыставку, которая знакомила бы зрителей с деревенской жизнью. Фотоработы посетители филармонии впервые увидели 18 мая перед премьерой спектакля «Д. Париж».

- Передвижная выставка будет сопровождать артистов «Гулливера» на протяжении всех дней показа этой постановки. Я охотно поддержал идею Дмитрия Ши, считаю её интересной. Подготовил более 20 фотографий. Здесь и старые русские деревянные домики, и полевые, а также садово-огородные работы, и домашние животные, и пейзажи, - прокомментировал фотограф Николай Пушилин.

Фото Николая Пушилина.

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