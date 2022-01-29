Курганский госуниверситет ждёт на День открытых дверей абитуриентов и их родителей

День открытых дверей для будущих выпускников школ, их родителей и учителей организует 22 января Курганский государственный университет. В этом году он пройдет в формате живого общения с руководством вуза, представителями приемной комиссии и институтов КГУ.

На Дне открытых дверей будущие абитуриенты узнают о правилах приема, способах подачи документов, формах обучения. Для них институты КГУ развернут презентационные площадки. В ходе мероприятия участникам расскажут о направлениях подготовки и особенностях обучения, а также об экзаменах, которые необходимы для поступления. У ребят и их родителей будет возможность задать все интересующие вопросы и получить подробные и компетентные ответы. Помимо деловой программы школьников ждут конкурсы, викторины, розыгрыши призов, мастер-классы, выставки и университетская селфи-зона, сообщили в департаменте образования и науки Курганской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие состоится в административном корпусе КГУ на улице Советская 22 января с 11:00 до 15:00. Предусмотрено очное и заочное участие. Для информационной и методической поддержки мероприятия запущен Навигатор абитуриента КГУ с возможностью предварительной регистрации по адресу. Подробная информация на сайтах.