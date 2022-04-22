Курганский губернатор объявил о планах приватизации в текущем году

План приватизации, составленный правительством Курганской области и муниципальными властями, включает в себя порядка 100 объектов недвижимости. Летом и осенью текущего года они будут выставлены на торги. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков, выступая на заседании расширенного открытого совета по развитию предпринимательства в Курганской области.

- По итогам прошедшего периода у Курганской области достаточно неплохие итоги приватизации. Я полагаю, эти успехи надо развивать, - указал глава региона, призвав предпринимателей участвовать в торгах и вовлекать объекты недвижимости в хозяйственный оборот.

Также Вадим Шумков напомнил, что в Курганской области создается сеть индустриальных парков. Все они получают государственную поддержку. Ее размер колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей. Средства направляются на реконструкцию старых цехов и обеспечение площадок инженерными коммуникациями.

- Пока индустриальных парков пять. Но в них уже созданы несколько десятков площадок, пригодных для быстрого разворачивания новых производств, - указал губернатор.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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