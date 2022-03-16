Курганский избирком зарегистрировал всех кандидатов на выборы в гордуму

На дополнительных выборах в Курганскую городскую Думу седьмого созыва по пятому одномандатному избирательному округу закончилась регистрация кандидатов. В выборах примут участие 5 зарегистрированных кандидатов.

Избирательная комиссия города Кургана, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 5, зарегистрировала еще трех кандидатов на дополнительных выборах депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по пятому одномандатному избирательному округу.

Среди них: Татьяна Краевец (выдвинута Курганским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»), Роман Кайгородов (выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии «Справедливая Россия - Патриоты – За правду» в Курганской области) и Евгений Рыбин (выдвинут Региональным отделением в Курганской области Политической партии «Новые люди»).

Напомним, что 9 марта были зарегистрированы еще два кандидата - Татьяна Липатова (выдвинута Курганским региональным отделением политической партии ЛДПР) и Игорь Гатаулин, выдвинутый Курганским городским отделением КПРФ.

По информации администрации Кургана, на сегодняшний день все пять кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на довыборы в Курганскую городскую Думу Думы седьмого созыва по пятому одномандатному избирательному округу, зарегистрированы Избирательной комиссией города Кургана.

Напомним, дополнительные выборы депутата Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 могут состояться 24 апреля 2022 года.