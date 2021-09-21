Курганский областной военкомат поздравляет всех танкистов

12 сентября наша страна отмечает военный профессиональный праздник — День танкиста. Это праздник боевой славы одного из основных родов сухопутных войск, а также танкостроителей.

День танкиста был установлен Указом правительства от 11 июля 1946 года в знак признания большого вклада танковых войск в достижение победы над фашистской Германией и милитаристской Японией, и признания огромного труда конструкторов, сумевших создать признанные лучшими боевые машины.

«Мы, » жители курганской земли, гордимся тем, что одним из первых танкистов — Героев Советского Союза был наш земляк — шатровец политрук танковой роты Африкан Иванович Киселёв, геройски павший в бою с японскими захватчиками у реки Халкин-Гол в 1939 году», - написал в своём поздравлении военный комиссар Курганской области, полковник Айрат Зарипов.

Он также указал, что за время Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали 1142 танкиста. Среди них и наши земляки А.В. Исаков, К.Ф. Кухаров, И.С. Кудрин, Д.Г. Суховаров и другие. Он особо отметил, что установленный при въезде в микрорайон Северный танк Т-34 и другие образцы танков в зауральских населённых пунктах являются свидетельством вклада конструкторов, работников танковой промышленности и воинов-танкистов родом из Курганской области.

«В наше время танковые формирования, несмотря на появление новейших средств ведения войны, по-прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск. Российские танки являются одними из лучших в мире, что неоднократно было доказано на различного рода международных выставках и испытаниях военной техники, а также в «горячих точках». От имени личного состава военного комиссариата Курганской области и от себя лично сердечно поздравляю всех представителей танковых войск с профессиональным военным праздником! Желаю успехов в службе, труде, общественной деятельности, здоровья, благополучия и выражаю уверенность в том, что «наша броня всегда будет крепка, а танки — быстры!», - поздравил военный комиссар.

Фото Николая Пушилина.