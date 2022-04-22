Курганский предприниматель помог отремонтировать сельский ДК

Проектно-сметную документацию оплатил бизнесмен.

Социально-ответственный

Дом культуры в селе Шастово Варгашинского района Курганской области построили в 1964 году. И с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Объект, по словам местных жителей, пришел в плачевное состояние.

- В здании бежала крыша, и было ужасно холодно. Уборщица зимой проведет мокрой тряпкой по полу, а вода вместо высыхания застывает ледяной корочкой. Нас дождь мочил, морозил мороз, даже стекла из сгнивших рам выпадывали, - вспоминает заведующая ДК Галина Рыбина.

Ситуация стала меняться в прошлом году. С марта сюда зашли строители. Заменили буквально всё и после Нового года сдали практически новый объект. Теперь в Доме культуры тепло, светло, просторно и просто красиво. Здесь расположилась сельская библиотека, впервые – благодаря ремонту – была открыта специально оборудованная детская комната.

- Ребята прибегают к нам после школы, и мы показываем им познавательные фильмы, проводим всевозможные игровые программы, чтобы дети без дела не слонялись, - говорит Галина Рыбина.

В ДК действует фольклорная группа «Красная девица», мужская вокальная группа «Добры молодцы», хор, детские творческие коллективы и так далее. На регулярной основе занимаются 86 человек. Это каждый десятый житель села Шастово. Остальные тоже стали посещать очаг культуры гораздо чаще.

- Бывает, спрашиваешь, придете ли на предстоящее праздничное мероприятие. Отвечают: «А как не прийти?! Это ж себя не уважать. Для нас наш ДК – как филармония!», - рассказывает Галина Рыбина.

Добавим, что капитальный ремонт Дома культуры провели за государственный счет. А подготовку проектно-сметной документации оплатил генеральный директор шастовского ООО «Агросервис» Им-Али Багашев. Это, кстати, стоит больших денег.

- Помимо этого Им-Али Газалиевич помогает с подготовкой и проведением праздников. Не было ни разу, чтобы он нам отказал! Даже самим бывает неудобно его просить, так как мы видим, сколько он покупает техники для своего предприятия. Но он всегда выделяет нам деньги. Мы очень ему благодарны! – утверждает Галина Рыбина.

Николай Волков.

Фото автора.

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