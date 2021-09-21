Курганский собор украсила руководитель дизайн-студии из Архангельска

По приглашению митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Курган из Архангельска приехала известный мастер церковной флористики, руководитель дизайн-студии «Флорет» Анна Семенихина.

В интервью пресс-службе епархии Анна отметила, что цель её визита – украсить Александро-Невский кафедральный собор к престольному празднику и научить прихожан курганских храмов церковной флористике.

В качестве подарка мастер привезла уникальную книгу – единственный в мире учебник по храмовой флористике. У автора этой книги – Галины Кондратьевой – Анна и училась этому искусству.

На мастер-класс, который гостья провела в трапезной Александро-Невского собора, собрались представители всех городских храмов. Начиная занятие, Анна Семенихина рассказала, что её путь в церковную флористику начался в 2009 году, когда в Архангельск приехал Святейший Патриарх Кирилл.

По словам Анны, храмовая флористика в отличие от светской – командная работа. И оформить Александро-Невский собор так, чтобы он звучал, предстоит всем вместе.

За два дня работы Анна Семенихина вместе с курганскими учениками украсила главный храм Зауралья к воскресной соборной архиерейской службе в честь праздника небесного покровителя Кургана – святого князя Александра Невского, чьё 800-летие в этом году торжественно отмечается по всей России.

Фото пресс-службы Курганской епархии.