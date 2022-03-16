Курганский союз журналистов объявляет сбор средств для беженцев из Донбасса

Курганский союз журналистов предлагает работникам зауральских средств массовой информации, их читателям, зрителям и слушателям присоединиться к акции «Всегда рядом»
Обострившаяся военная ситуация на территории ДНР И ЛНР привела к тому, что тысячи их жителей: детей, женщин и стариков были вынуждены искать защиту на территории Российской Федерации. Многие из них покидали свои родные дома очень быстро, взяв с собой лишь самое необходимое. Ряд предприятий и организаций, неравнодушных зауральцев с первых дней подключились к гуманитарным акциям по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Курганский союз журналистов связался с Белгородским союзом, чтобы узнать, какую именно помощь могут оказать коллективы СМИ Зауралья.
Курганский союз журналистов предлагает работникам зауральских средств массовой информации, их читателям, зрителям и слушателям присоединиться к благотворительной акции и собрать денежные средства, которые перешлем нашим коллегам в Белгород для приобретения наиболее необходимых беженцам товаров.
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