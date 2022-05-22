Курганский студент составил инклюзив-маршрут и заработал 100 тысяч рублей

«Инклюзив-маршрут «Локация Жизни: ПроНас» студента курганского педагогического колледжа Егора Панченко высоко оценили на всероссийском конкурсе молодёжных проектов-2022. Он выиграл 100 тысяч рублей.

На конкурс был представлен 361 проект. Инклюзивный-маршрут представляет собой ряд заданий, которые позволят ощутить человеку на себе сложности людей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

«Мы уже апробировали мероприятие вместе с волонтёрами регионального центра «Абилимпикс». Их отзывы и впечатления показали, что идея работает!» – рассказал Егор Панченко.

Этот проект особенно важен для Егора, так как он сам имеет инвалидность. На выигранные средства будут приобретены ноутбук для работы и создания мотивирующих роликов, а также техника, необходимая для имитации нарушения органов слуха, чтобы создать условия максимально точного ощущения того, как живётся особенным людям.

Первые инклюзивные-маршруты заработают уже в сентябре 2022 года на базе Курганского педагогического колледжа. Планируется провести 17 мероприятий. По информации Курганского педагогического колледжа, первыми маршрут опробуют педагоги колледжей и школ, после чего будут формироваться группы участников по 40 человек. Ребята будут делиться на четыре группы и выполнять задания с ограничением возможностей рук, ног или чувств. Все это позволит здоровым ребятам лучше понимать людей с инвалидностью, научит их помогать и заботиться о том, кто рядом.