Курганский УФССП признан лучшим территориальным органом России

Зауральское Управление службы судебных приставов признано одним из лучших территориальных органов ФССП России.

В Москве в рамках работы коллегии по итогам деятельности в 2021 году были объявлены победители смотра-конкурса на звание «Лучший территориальный орган Федеральной службы судебных приставов».

По результатам рейтинга эффективности и результативности деятельности территориальных органов Управление ФССП России по Курганской области заняло первое место и удостоилось звания «Лучший территориальный орган Федеральной службы судебный приставов» во второй группе.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов лично поздравил руководителя УФССП России по Курганской области — главного судебного пристава региона Ирину Уварову, вручил кубок и диплом, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.