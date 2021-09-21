Курганский университет и РАН разрабатывают новую образовательную программу

Курганский государственный университет, зауральские предприятия и ученые Российской академии науки разрабатывают новую дополнительную образовательную программу.Программа будет создана под кадровые потребности Кургандормаша, сообщает пресс-служба КГУ.

Сейчас сформирована рабочая группа, в составе которой представители заводов Курганприбор и Кургандормаш, холдинга такси Максим, который работает над проектом арктических вездеходов «Бурлак», директора институтов и ученые КГУ. Группа усилена внешними экспертами – учеными, среди которых представители Института металлургии и материаловедения им. Байкова РАН, института математики им. Соболева Сибирского отделения РАН, Центра организации приема БГТУ «Военмех», Института электрофизики и электроэнергетики РАН.

Для реализации проектов Кургандормаш, вошедших в УМНОЦ, требуются высококвалифицированные кадры. Один проект направлен на разработку единой системы контроля и управления комплексом оборудования гидравлического разрыва пласта при добыче нефти или газа, другой – на создание и производство экологически безопасной дорожно-строительной и коммунальной техники с применением электропривода. Заводу требуются инженеры-конструкторы, электрики и программисты.

13 сентября в КГУ разработчики программы встретились за круглым столом и проработали предложения и идеи в группах, в итоговом обсуждении выработали единый взгляд на стратегию программы. Далее необходимо детализировать задачи и планы программы, проработать содержательную часть.

Фото пресс-службы Курганского государственного университета.