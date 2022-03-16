Курганский «Воланд» презентует клип« Лондон»

Группа «Воланд» презентует клип « Лондон».

20 лет этот музыкальный коллектив радует поклонников своим творчеством. За это время группа приняла участие во многих рок-фестивалях, несколько лет подряд с честью представляла Курган на «Уральском рубеже», «Городе на Исети», гастролировала в Казахстане, и, конечно же, часто выступала в родном Кургане и в районах области. Группа «Воланд» - это опытные музыканты во главе с бессменным лидером Петром Волосниковым, он же является автором песен, которых сам насчитывает уже более сотни! Сейчас группа состоит из пяти человек: Петр Волосников – вокал и гитара, Антон Тигаев – гитара, Александр Фомин – бас, Владимир Трофимович – клавишные, Артем Енин – барабаны. Для зрителей Юговки в этот вечер музыканты презентуют свой новый клип на песню «Лондон». Состав группы менялся, с годами менялась и тематика в текстах, но музыку «Воланда» всегда сопровождал рок-н-рольный драйв и прекрасное настроение.

Приходите в Юговку 19 марта в 18:00 часов! Проведите время приятно и с пользой в компании рок-музыкантов!