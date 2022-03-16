Курганский врач-нефролог дала советы по профилактике заболеваний почек

Праздник отмечается по инициативе Международного общества нефрологов и Международного сообщества нефрологических федераций. Профилактика прогрессирования болезней почек состоит в ранней постановке диагноза и квалифицированном лечении. Главное – вовремя обратиться к специалисту.

Врач-нефролог «Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста» Ольга Пачкова рассказала об основных принципах профилактики заболеваний почек:

- Регулярно заниматься физкультурой – по возможности, 15-30 мин в день или по 1 часу 3 раза в неделю. Больше двигаться;

- Соблюдать диеты: прием пищи рекомендуется 4-5 раз в сутки. Умеренное ограничение белка переводит работу почек в более щадящий режим, Полезные продукты: фрукты, ягоды, овощи, крупы, молочные продукты с низкой жирностью. Нежелательные продукты: продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты, мясные и рыбные консервы;

- Большое значение имеет водный режим. Расширенный водный режим является естественной защитой почек, так как при этом вода удаляет из мочевых путей соли, болезнетворные микробы. Не рекомендуется часто и в больших количествах употреблять воды с высокой минерализацией, консервированные соки. Вредны и опасные шипучие напитки, содержащие искусственные красители, вкусовые добавки;

- Важно следить за регулярностью стула и режимом мочеиспусканий. Необходимо следить за состоянием наружных половых органов, именно поэтому детям раннего возраста важно правильно выбирать и использовать подгузники, своевременно приучать ребенка к горшку;

- Для ребенка с болезнями почек опасны посторонние заболевания - острые респираторные и другие инфекции. Таким детям ограничены большой спорт, купание в бассейне и открытых водоемах.

Ольга Пачкова призывает родителей не заниматься самолечением, а обязательно посоветоваться с педиатром, который проведет обследование, необходимое для диагностики заболевания почек и мочевыводящих путей у Вашего ребенка и назначит своевременное лечение, при необходимости направит на консультацию к врачу-нефрологу.