Курганский врач: «Прививка от гриппа спасет вас от смерти»

Люди, которые привились от гриппа, в случае заражения переносят заболевание гораздо легче. Это касается в том числе и детей, в неокрепшем организме которых грипп способен вызвать тяжелые осложнения. Об этом «Новому миру» сообщила заместитель главного врача Курганской областной детской клинической больницы им. Красного креста по медицинской части Светлана Ларионова.

- У привитых детей грипп протекает в форме обычной ОРВИ. Она быстро купируется, быстро проходит, температура быстро приходит в норму. А у непривитых детей могут возникать осложнения – пневмония, бронхит, разного рода инфекции, - уточнила собеседница нашего издания.

Эти данные подтвердила главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения Курганской области, заведующий пульмонологическим отделением Курганской областной клинической больницы Вера Косолапова. По ее словам, прививка от гриппа на 100% спасет человека от смерти.

- Я многие годы занимаюсь экспертизой умерших от гриппа и могу ответственно заявить, что ни одного привитого среди них не было. Это аргумент, против которого нет никакого смысла возражать, - уверенно заявила Вера Косолапова.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.