Курганский журналист делится своими воспоминаниями о встречах с певицей Эдитой Пьехой

В этом году Эдита Пьеха отметит 85-летний юбилей. Эта певица, эта большая артистка, прекрасная, как сама весна, десятилетия дарила нам свои теплые, трепетные песни. Для многих Эдита Пьеха — это молодость, юность, и ценнее в жизни уже ничего нет... Курганский журналист Вячеслав Аванесов делится своими воспоминаниями о встречах с певицей.

Поздравления от самой Эдиты

Её нельзя не любить. Она пела при переполненных залах во многих городах Советского Союза, потом – России и ближнего зарубежья. В нашем Кургане концерты Эдиты Пьехи всегда проходили с аншлагом.

Сегодня, спустя многие года, радостно вспомнить две встречи с этой удивительной певицей. Первая – в предпраздничные мартовские дни во Дворце культуры машиностроителей. Узнав о ее концерте, задумал – Эдита Станиславовна должна поздравить курганских радиослушательниц с приближаюшимся праздником!

Однако помощница сразу же снижает градус моего настроения: Пьеха готовится к концерту. Я торопливо объясняю: «Хотя бы несколько слов... Эдиту Станиславовну должны услышать во всех селах Зауралья!»

И ранним праздничным утром в эфире курганского областного радио Эдита Пьеха пожелала слушателям тепла и любви. Столько тогда было звонков в редакцию...

И еще одна встреча – уже в нашей прекрасной филармонии.

Зная о том, что Эдита Станиславовна очень любит Марину Цветаеву, захватил с собой небольшой томик ее стихов в подарок. И увидел, как ему обрадовалась певица.

А потом заработал мой репортерский магнитофон.

– Я очень рассеянная, – говорит мне певица.

– Я и сам такой же, – отвечаю я.

И тут же вспоминаю, что свой портфель оставил брошенным на стуле в приемной директора филармонии...

С этих слов начинается наш разговор рядом со сценой, где есть все для уюта. На плечиках висит светлое концертное платье с огромным голубым цветком. Эдита Станиславовна была эталоном стиля, это знают все. Во время выступления она часто меняла наряды, удивляя и восхищая зрителя. Заметив мой любопытствующий взгляд, отвечает:

– Все это плод моего творчества. Я лучше стилиста знаю, что мне надо. А уж модельеры воплощают мои мысли в прекрасные концертные костюмы. Когда-то давно меня одевал Слава Зайцев. Но он был для меня слишком дорог. Чтобы у него одеться, надо было дать 60 концертов!

Я считаю, что хотя бы одно дело человек должен научиться делать хорошо. Я что умею? Хорошо петь, и так вышло, что мне этого достаточно...

Самый узнаваемый тембр

Откуда в ней талант петь? Наверное, от невообразимо тяжелого детства. Ее мать-полячку и отца, уроженца Силезии, занесло во Францию, где она и родилась в 1937-м. Девять лет прожила во Франции, затем девять – в Польше. А уже потом – Россия. Ее семья познала много горя, пережила войну, фашистские бомбежки Особенно старательно немцы бомбили север Франции, департамент Па-де-Кале. Это угольный район, где ее отец работал на шахте. Тогда ей, девчонке, которая помогала вытаскивать из-под развалин разрушенных домов раненых или мертвых людей, хотелось хоть на минуту уйти от горьких мыслей и петь тихонечко, почти про себя, какую-нибудь песенку. Пела и спасалась.

– Я пережила голод. Яблоко впервые попробовала в девять лет. Мясо не пробовала до десяти. У меня иногда спрашивают: почему ты не ешь мяса? А я к нему просто не привыкла, могу обойтись без него. И вообще я ем мало.

– Зато у вас стройная фигура!

– Считаю, что всегда должна быть в форме. Обо мне ходили всякие слухи. В том числе о каких-то пластических операциях. Нет, никогда не совершала насилия над своим организмом. Самое лучшее в моей жизни от хорошего настроения.

– Я помню в ранних песнях ваш акцент. Сейчас он исчез.

– Первые песни звучали по-польски и по-французски. Отсюда акцент. Я старательно училась русскому языку, в университете работала с логопедом. Акцент исчез.

– Но тембр остался. Он узнаваем для многих!

– Меня с одного слова могут узнать. Но и шлейф иностранки долго тащился за мной. Долгое время не разрешали записывать песни на радио. Считали, что я коверкаю русскую речь. Долго не присваивали звание народной артистки и дали его лишь в 1987-м. Наверное, в той партийной идеологии было много опасного для человека «из-за границы». Но ведь я пела русские песни под пулями в Афганистане! Пела после землетрясения в Перу. Советское искусство я прославляла в других странах! Задумаюсь об этом, и становится обидно.

Франция – любовь и боль

– А во Франции вас знают?

– Это особая история для меня – Франция. Я выступала дважды в самом главном эстрадном зале Европы, в парижской «Олимпии». В первый раз в 1985 году вместе с Московским мюзик-холлом и в 69-м в составе Ленинградского мюзик-холла Александра Броневицкого. Всего я пробыла в этой стране 84 дня. Почему говорю об этом особо? Франция – это мое детство. В этой стране для меня было так много печали.

В четыре года здесь я потеряла папу, в семь лет – брата. У меня сохранилась фамильная книжка – пожелтевший, потрепанный архив. Когда я открываю ее, набегают слезы. На ее страницах сведения о браке папы и мамы, рождении брата. А еще – о смерти отца. В 66 лет умерла мама, в

37 – папа, в 17 – брат. Как видите, горестная книга. Многое страшно вспоминать. Редкий зритель знает, что на сцену я выхожу с маминым обручальным кольцом. Для меня это память о той жизни.

Французы все мои печали знали из прессы. И очень доброжелательно относились ко мне. Намечались мои сольные концерты. Но неожиданно умер знаменитый директор «Олимпии» Бруно Катакрис. Он так мечтал о моих концертах во Франции. А ведь когда-то он сделал судьбу многим «звездам». Достаточно вспомнить Азнавура, Бреля, Монтана. Он также помог стать звездой великой моей тезке – Эдит Пиаф.

– Вы не успели с ней познакомиться?

– Нет. Я впервые услышала о ней уже в СССР. Но Пиаф – не моя героиня. Мой идеал – Клавдия Ивановна Шульженко. Я ей всегда поклонялась, долго добивалась с ней встречи, посылала ей цветы. Встретились мы в Молдавии. Клавдия Ивановна сказала, что меня ждет известность, но только…не надо носить платья выше колен. А я так любила носить покороче, считала, что мои ноги удались. Мы пошутили. Через много лет она посетила мой концерт в зале «Россия». Клавдия Ивановна поднялась на сцену с большим букетом гвоздик, а ведь ей тогда уже трудно было ходить. Я плакала от счастья.

– Нынешние известные певцы иные. Они парят в облаках и не замечают тех, кто ниже их.

– Им не хватает культуры. А меня в детстве учили по культурной, этической части не хуже, чем муштровали солдат. Порой наши «звездочки» не замечают меня и не первыми здороваются. А я, увидев их взгляд, первой кланяюсь. Но меня это не смущает...

Дита…Так Пьеху называют ее самые близкие люди. Как красиво звучит – Дита. Словно Дитя – ласково и радостно. Я никогда бы не насмелился ее так назвать, хотя в той продолжительной беседе хотелось сказать ей самое доброе и ласковое. Мы еще говорили и о другом, и о нашем городе тоже. Эдита Станиславовна призналась мне: «Если у вас такая красавица филармония, значит, горожане достойны этого величия. Я вижу курганцев со сцены. Чувствую их сердечность и благодарность. Спасибо им за это!»

Сегодня Эдита Пьеха сошла со сцены. Что поделаешь – годы. В этом году она отметит 85-летие. Но у нее по-прежнему тысячи поклонников. И каждое ее появление на экранах телевизоров – для них самый дорогой подарок.

Вячеслав Аванесов. Фото из архива автора и из открытых источников.