Курганское областное управление Росгвардии отметило пятилетие

В Управлении Росгвардии по Курганской области состоялось торжественное собрание по случаю первого юбилея тероргана. В актовом зале собрались руководители отделов вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы со всей области, командиры спецподразделений, начальники отделов и служб управления.

«За пять лет удалось сделать многое. Благодаря проведенному капитальному ремонту зданий управления и подразделений созданы комфортные условия для несения службы военнослужащими и сотрудниками. В настоящее время в Центре лицензионно-разрешительной работы есть все необходимое для оказания госуслуг населению в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности», - подчеркнул полковник полиции Андрей Быстров.

Руководитель территориального управления также отметил заслуги сотрудников спецподразделений, которые демонстрируют высокую готовность к действиям по предназначению, выполняя служебно-боевые задачи как на территории Курганской области, так и за ее пределами. За пять лет в составе Росгвардии спецназовцы совершили 14 служебных командировок на Северный Кавказ и в другие регионы страны.

Полковник Быстров пожелал росгвардейцам дальнейшего успехов в службе и выразил уверенность в том, что личный состав тероргана качественно выполнит важнейшую задачу по охране правопорядка в дни голосования.

В завершение мероприятия начальник управления вручил особо отличившимся военнослужащим и сотрудникам награды, грамоты, благодарственные письма, погоны к очередным воинским и специальным званиям, а также ценные подарки.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Курганской области.