Курганское правительство поможет бизнесменам переобучить кадры

Любой бизнес, любое производство – это, в первую очередь, кадры. Подобное убеждение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, выступая перед участниками заседания Расширенного открытого совета по развитию предпринимательства в Курганской области.

- Мы научились заниматься ремонтом и реконструкцией объектов недвижимости под промышленные предприятия. Мы научились закупать и ставить новое оборудование. Сейчас надо разобраться с самой сложной и самой тонкой сферой – подготовкой кадров, которые будут работать на этих производствах, - заявил глава региона.

По словам Вадима Шумкова, Главное управление занятости населения Курганской области реализует программу переподготовки кадров. В ее рамках из бюджета выделяется более 60 тыс. рублей на переобучение каждого специалиста. Руководители предприятий могут направлять своих сотрудников на курсы переподготовки, которые оплатит государство.

Напомним, что на том же заседании губернатор подчеркнул, что вся система профессионального образования должна быть ориентирована на нужды реальной экономики региона. Работодатели вправе подавать в колледжи заявки, сколько и каких именно специалистов им необходимо на производстве. И руководство колледжа обязано эти заявки своевременно отработать.

- А если руководство колледжа будет отказывать или выказывать непонимание, нужно сразу обращаться в Правительство Курганской области, и мы «поправим» коллег, - предостерег педагогов глава региона.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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