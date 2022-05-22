Курганскую область пообещали полностью закатать в асфальт

Сегодня в городе Кургане открылся новый асфальтобетонный завод. Он расположен по улице Юргамышская в районе Энергетики.

Инвестором выступило ООО «ТК Урал-Авто». Оно зарегистрировано в селе Кетово и существует с 2012 года.

- Открытие завода стало возможным благодаря поддержке Правительства Курганской области. Оно присвоило объекту статус масштабного инвестиционного проекта и на основании этого выделило нам в аренду земельный участок без проведения торгов. Также быстрому воплощению идеи помогли ресурсоснабжающие организации. «Газпром» в кратчайшие сроки подвел к производственной площадке голубое топливо, «СУЭНКО» - электричество, - рассказал «Новому миру» директор по производству ООО «ТК Урал-Авто» Алан Хубиев.

Руководство компании долго и тщательно выбирало оборудование для производства асфальтобетонных смесей. В итоге остановилось на установке казахстано-китайского производства. Она отличается высокой энергоэффективностью. В результате «ТК Урал-Авто» производит асфальтобетон, который, по словам руководства, дешевле, чем аналоги у конкурентов.

Производительность завода – 90 тонн асфальтобетона в час. За дневную смену он способен выдать 1000 тонн смеси. Примечательно, что использоваться она будет только для нужд Курганской области.

- Перед укладкой асфальтобетонная смесь должна быть горячей. Поэтому наша продукция вряд ли будет востребована дорожниками из других регионов. Но мы не расстраиваемся – зауральский рынок большой! Если не брать в расчет федеральные трассы, мы способны покрыть качественным асфальтом все дороги всех муниципальных образований родной Курганской области, - утверждает Алан Хубиев.

Кстати, о качестве. Руководство «ТК Урал-Авто» уверяет, что деловая репутация для него – на первом месте. Оно выдвигает высокие требования к поставщикам расходных материалов, неукоснительно соблюдает технологический процесс и производит асфальтобетонные смеси самого высокого качества. Это подтверждают неоднократные испытания продукции компании в аттестованных, в том числе независимых лабораториях.

- Надеемся, продукция нашего завода будет востребована на рынке. Она позволит проводить строительные и ремонтные работы на высоком уровне и радовать жителей Курганской области качественными дорогами, тротуарами, заасфальтированными парками, скверами и детскими площадками, - заявил нам Алан Хубиев.

На сегодня в ООО «ТК Урал-Авто» создано уже 10 рабочих мест. После старта производства их количество увеличится еще на полтора десятка. А с открытием растворно-бетонного узла по изготовлению бетонных колец, бордюров и тротуарной плитки – дополнительно на 30 рабочих мест.

- Минимальная зарплата у рядовых сотрудников равняется 1,5 МРОТ. У работников более высокой квалификации она, разумеется, выше. С появлением заказов заработки персонала станут расти. Итоговая заработная плата будет зависеть от количества реализованной продукции, - объяснил «Новому миру» Алан Хубиев.

Николай Волков.

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