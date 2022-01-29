«Куртамышская нива» золотыми буквами вписала своё имя в историю СМИ

Районная газета «Куртамышская нива» является одним из старейших печатных изданий Курганской области. 29 марта 1930 года вышел её первый номер. Дипломов и кубков в редакции на сегодняшний день не один десяток. В 2015 году издание было включено в «Фонд золотой прессы России». В 2022 году газета получила премию Правительства Российской Федерации за реализацию социальных проектов. Такое событие в жизни зауральских СМИ впервые!

«И настороженность даёт, и приободрение, и ответственность. Конечно, такая награда. Нельзя никак работать хуже, чем работали, и работать надо лучше. Мы будем стараться», - отметила редактор газеты Наталья Кочарина.

Ветераны гордятся газетой и людьми, которые работают над её созданием. Об этом они рассказали на встрече, организованной Натальей Кочариной в стенах редакции. Светлана Черных подчеркнула, что молодое поколение всегда прислушивается к советам старших товарищей, приглашает в гости, никогда не отпускает без подарков: «Каждый год нас приглашают в редакцию, и мы молодеем. Газета, к радости нашей, набирает тираж. Ни у одной районки столько нет, сколько у нашей. К пяти тысячам подходим».

Александр Сусев 36 лет работал здесь заведующим отделом сельского хозяйства. «Когда я узнал прекрасную весть, о которой, я думаю, вы тоже наслышаны: наша газета во всероссийском конкурсе заняла одно из призовых мест - два чувства поселились в моём сердце. Это радость и гордость за родную газету, за её коллектив. И мы, старшее поколение, свою эстафетную журналистскую палочку передали достойным людям, и они её достойно несут по своей творческой тропе», - сказал ветеран.

Глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев отметил, что администрация и редакция работают в связке, совместно решают важные для района вопросы: «Наша газета этого достойна, не было какого-то восторга, каких-то эмоций, потому что это абсолютно заслуженная награда, это здорово. Меня распирала и распирает гордость. Это молодой боеспособный коллектив, который уважает традиции газеты, вносит новизну. Интернет-вариант и бумажный вариант прекрасны, оба читаемы, интересны».

Руководитель медиахолдинга «Новый мир» Александр Скорбенко подчеркнул, что «Куртамышская нива» навсегда вписала золотыми буквами в историю российской журналистики своё имя: «Люди, которые здесь работают, это люди, которые любят свою жизнь, любят свой город, любят свой край. И это видно. Любовь к профессии - часть жизненного проекта любого человека. Мне кажется, как раз газета находит эту значимую ноту, показывая, как жить, как можно относиться, как чувствовать. Я могу сказать о мудром руководителе Наталье Филипповне Кочариной. Это целая творческая команда людей, журналистов, которые по традиции передавали и передают знания и опыт, любовь к читателям. Я желаю любви читателей газете, новых творческих проектов и считаю, что правительственные награды за развитие СМИ и реализацию социальных проектов - это фактически не только признание, но это ещё и овации. Хочу пожелать газете новых читателей, роста тиражей, новых форм, интернет-развития: ютуб-канала, социальных сетей. Мне кажется, что признание российских журналистов таланта и творчества куртамышской газеты - это прекрасный вектор и маяк для всех, кто сегодня работает в этой сфере в Курганской области. Желаю удачи. Зауралью есть, кем гордиться».

Во время визита 21 января исполняющий обязанности генерального директора «Нового мира» вручил «Куртамышской ниве» цветы и угощения к чаю.

Впереди новые победы.

Екатерина Черепанова. Фотографии предоставлены редакцией газеты «Куртамышская нива».