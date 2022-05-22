Куртамышские кадеты одержали победу на Слёте юных друзей пограничников

Куртамышские кадеты победили в состязаниях XIII Слёта юных друзей пограничников и получили переходящие знамя и кубок «Лучший отряд». В мероприятии, организованном Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям совместно с Департаментом образования и науки, приняли участие восемь команд школьников из Кетовского, Куртамышского, Половинского, Петуховского, Звериноголовского, Целинного округов и Казанского района Тюменской области.

Второе и третье место — у команд Косолаповской школы Целинного муниципального округа. Ребятам вручили дипломы и подарки.

В программу слета вошли соревнования по стрельбе из пневматического оружия, конкурсы боевых листков и юных следопытов, смотры строя и песни и художественной самодеятельности, а также конкурс по вопросам истории. Кульминацией стала военно-спортивная эстафета.

Также в рамках слета прошли показательные выступления спортсменов, встреча с губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым, который ответил на вопросы ребят, общение с пограничниками-ветеранами.

По отчету департамента образования и науки Курганской области, мероприятие проведено в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» с целью патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи на службу.

Фото департамента образования и науки.

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