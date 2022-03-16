КВН-щики в Кургане вели себя культурно

Музыкальный фестиваль КВН «Кубок Зауралья» собрал в Кургане команды школ, колледжей, техникумов и вузов со всего региона в семнадцатый раз. В культурном центре «Современник» 20 команд сражались за победу в трёх категориях: новички, опыт и профи. В «новичках» выступили школьные команды и команды-дебютанты игр КВН. Тема фестиваля «Веди себя культурно!» была посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Впрочем, шутили ребята о разном. КВН во все времена был зеркалом нашей жизни, и это удалось. Актуальные мировые темы перекликались с обычными бытовыми вопросами: учёба, отдых, сверстники, дружба и любовь. И всё было достаточно свежо, культурно, хоть и местами простовато.

Первое место в группе «новички» и приз всего лишь 7 000 рублей получила команда «Красота» из г. Кургана. Второе место в группе «опыт» завоевала команда «Угол» из Лебяжьевского муниципального округа, которая получила также небольшой приз в 10 000 рублей. Первое место у команды «Мадам Тюссо» из Свердловской области, которая смогла получить 20 000 рублей.