Лаборатория Курганского университета ищет эффективные методы лечения COVID-19

Молодежная научная лаборатория «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины» Курганского государственного университета провела исследования взаимодействия аспирина с рядом белков вируса SARS-CoV-2, вызывающих заболевание COVID-19. Результаты работы легли в основу статьи «Computational analysis of aspirin» («Вычислительный анализ аспирина»), которая принята к публикации Journal of Molecular Structure, сообщает пресс-центр КГУ.

– В данной работе мы сообщаем о детальных структурных и компьютерных исследованиях одной из кристаллических форм всем известного лекарственного препарата – аспирина, – рассказал один из соавторов работы ведущий научный сотрудник лаборатории Дамир Сафин Дамир Сафин.

С его слов, с помощью метода молекулярного докинга, лаборатория исследовала взаимодействие аспирина с рядом белков SARS-CoV-2, вызывающий опасное инфекционное заболевание COVID-19.

В сообщении говорится, что в мировых СМИ и в ряде научных публикаций сообщалось о снижении внутрибольничной смертности, связанной с приемом аспирина, у госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

Сафин и его коллеги полагают, что полученные ими результаты будут полезны для будущего дизайна потенциальных лекарств, а также для разработки новых эффективных методов лечения COVID-19.

– Этой статьей мы открываем серию научных публикаций нашей лаборатории, связанных с детальным компьютерным исследованием структур и потенциальных лекарственных свойств как вновь полученных соединений, так и уже хорошо известных, но имеющих огромный потенциал для эффективного применения против актуальных и социально значимых заболеваний, – отметил Дамир Сафин.

Лаборатория Курганского университета работает во взаимодействии с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром (УМНОЦ).