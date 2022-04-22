Лариса Кокорина поздравила представителей ветеранской организации с 35-летием организации

В главном управлении социальной защиты населения Курганской области 14 апреля состоялся пленум Курганского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, посвященный 35-й годовщине образования организации.

По поручению главы региона заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина поздравила с юбилейной датой и поблагодарила за труд руководство и членов организации, вручила благодарственные письма, сообщается в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте».

Курганское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов работает с 1987 года. Сегодня это самая многочисленная некоммерческая общественная организация области, она объединяет более 230 тысяч жителей региона, в неё входят 2 городских, 24 районных, 1211 первичных организаций, сообщили в пресс-службе главы региона.

Благодаря федеральным и региональным грантам общественники проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Имеют своё печатное издание «Зауральский ветеран», на страницах которого рассказывают о жизни ветеранов и их общественно-значимой деятельности.