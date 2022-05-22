Благодаря слаженным действиям наземной группировки и авиации МЧС России лесопожарную обстановку в Курганской области удалось стабилизировать.

Сотрудники МЧС России продолжают ликвидацию четырёх природных пожаров, действующих на территории лесного массива двух муниципальных округов: Кетовского и Юргамышского. Данные пожары локализованы. Работа воздушных судов ведомства продолжается на территории этих муниципальных округов.

«Для тушения двумя самолетами-амфибиями Бе-200ЧС и вертолетом МИ-8 МЧС России на очаги пожаров с нарастающим итогом произведен 751 сброс воды общим объёмом более 4,5 тысяч тонн», - прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

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