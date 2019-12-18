Лето гитарное, интеллектуальное!

Когда я перечитываю названия профильных смен, которые нынешним летом ждут юных зауральцев, мне самой хочется вернуться в детство и поехать в лагерь.

О том, что всего в течение года запланировано провести 25 областных профильных смен, 13 из них – во время летних каникул, руководитель департамента образования и науки Наталья Бобкова рассказала на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Курганской области. В очередной раз будут действовать уже полюбившиеся ребятам традиционные смены. Например, смена «Разноцветные реки», цель которой – научить зауральских детей разных национальностей внимательно и бережно относиться друг к другу, сохранять и развивать культуру своего народа. А профильная смена «Я и мой друг» объединит детей­инвалидов и ребят без особенностей в здоровье.

Новинкой этого года станет военно­исторический лагерь, который откроют на базе лагеря «Лазурный» совместно с Российским военно­историческим обществом. Сюда приедут ребята из кадетских школ, воспитанники военно­патриотических клубов, поисковики, с ними будут работать волонтеры, представители МВД, МЧС, ДОСААФ России и Российского военно­исторического общества.

Открываться оздоровительные учреждения в ходе летней кампании будут, как и в прошлом году, после выдачи Управлением Роспотребнадзора по Курганской области документов, подтверждающих соответствие санитарным правилам, напомнила главный специалист­эксперт отдела санитарного надзора этого ведомства Полина Семёнова.

– При проверке мы оцениваем готовность систем водоснабжения, исправность технологического холодильного оборудования пищеблока, наличие договоров на поставку в учреждение пищевых продуктов и продовольственного сырья, – отметила она. – В загородных лагерях будет оцениваться эффективность противоклещевой обработки территории. Мы рекомендуем провести её не позднее чем за две недели перед началом летнего сезона и предусмотреть обработку перед каждой сменой.

Готовятся к оздоровительной кампании и специалисты. Как рассказала Наталья Бобкова, в работе в оздоровительных учреждениях в летний период планируется задействовать более 4,5 тысячи должностных лиц. Уже сейчас идет комплектация штата. Выстроена система подготовки, повышения квалификации. Организованы дистанционные курсы для специалистов лагерей дневного пребывания. Продолжают свою работу школы вожатых, которых в Зауралье действует несколько, в том числе и в некоторых районах.

В целом же на отдых и оздоровление детей в этом году из областного бюджета планируется выделить более 243 млн рублей. За счет этих средств отдохнут и укрепят здоровье более 58 тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, из них более 40 тысяч – летом. Более 11 тысяч – это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов подчеркнул:

– Перед муниципальными образованиями, на территориях которых находятся оздоровительные лагеря, поставлена задача обеспечить безопасность жизни и здоровья детей. Это самое главное. Прежде всего необходимо уделить внимание безопасности пищевых продуктов, соблюдению гигиенических норм. Предыдущие годы оздоровительные кампании у нас проходили без каких­либо ЧП, и наша задача – поддержать такой же уровень в этом году.

Сориентироваться в выборе лагеря для своего ребенка зауральским родителям поможет интернет­портал «Навигатор организаций детского отдыха».

Это автоматизированный каталог всех видов детских оздоровительных учреждений Курганской области, с помощью функций фильтрации можно найти лагерь по конкретным, интересующим вас критериям. Причем данный сайт действует еще и как социальная сеть для родителей, детей, организаторов. Здесь можно зарегистрироваться и обмениваться личными сообщениями, отзывами, впечатлениями и фотографиями. Адрес интернет­портала: http://lager45.ru.

Продолжает работать телефон горячей линии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Жители Курганской области, позвонив по номеру 8 (3522) 600­736, могут задать свой вопрос специалистам с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.