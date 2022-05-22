Летом в России пройдет первый Форум решения социальных задач

В столичном Центре международной торговли 2-3 июня этого года пройдет первый Форум решения социальных задач. Мероприятие, организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд президентских грантов и правительство Челябинской области, проводится в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ). Это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и повысить удовлетворенность граждан.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что форум должен стать максимально практикоориентированным.

«Ставя во главу угла интересы человека, мы сможем спроектировать максимально удобный и быстрый алгоритм действий для любой жизненной ситуации, помочь по-настоящему, а не отчитаться числом указанных услуг. Рассчитываем, что региональные управленцы, вернувшись с форума, смогут сразу же использовать какие-то инструменты в своей работе», — сказала она.

На площадке форума для всех участников будут созданы открытые локации, где каждый желающий сможет поделиться опытом, представить наработки. Цель таких «островков притяжения» – сбор предложений от участников для дальнейшего представления на форуме и проведения дискуссий с другими экспертами. Всего предусмотрено четыре подобных локации, на которых будут представлены технологические разработки средств реабилитации, цифровые решения управления соцпрограммами, методические рекомендации, руководства, памятки, книги, игры, упражнения, направленные на реабилитацию и развитие социально-уязвимых категорий населения, программы развития социального предпринимательства, опыт в разрешении разных жизненных ситуаций.

Кроме того, на форуме отдельно рассмотрят вопросы профессионального самоопределения школьников, развитие инклюзивного образования и успешные бизнес-практики в области инклюзии.

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