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Лидером первого забега стала команда 22-й школы города Кургана

Сегодня в Кургане проходит 80-я легкоатлетическая эстафета.

14 мая, 2022 - 12:30

Лидером первого забега стала команда 22-й школы города Кургана.В последний раз они побеждали в восьмидесяте годы,тренируясь под руководством Степанова.

14 мая, 2022 - 12:30

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