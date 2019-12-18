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Лидирует Курганмашзавод. Продолжается III спартакиада зауральских машиностроителей

Очередной этап спартакиады руководящего состава промышленных предприятий Курганской области прошел в бассейне «Дельфин».
2 марта, 2016 - 12:42

Как сообщили в пресс-службе Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, в эстафетной гонке на плавательных дорожках бассейна соревновались шесть команд машиностроителей. В упорной борьбе за первенство победу одержала сборная руководителей «Курганприбора», которую возглавляет генеральный директор Федор Колосовников. На втором месте - спортсмены ЗАО «Торговый дом «Курганские прицепы». На третьем – команда ОАО «Курганский автобусный завод».

В общем зачете соревнований по итогам пяти прошедших видов спартакиады с небольшим отрывом лидирует сборная КМЗ. Также спортсменам предстоит померяться силами в волейболе, стрельбе и картинге.

Источник: 
Светлана Тельминова
2 марта, 2016 - 12:42

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