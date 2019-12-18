Лидирует Курганмашзавод. Продолжается III спартакиада зауральских машиностроителей

Как сообщили в пресс-службе Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России, в эстафетной гонке на плавательных дорожках бассейна соревновались шесть команд машиностроителей. В упорной борьбе за первенство победу одержала сборная руководителей «Курганприбора», которую возглавляет генеральный директор Федор Колосовников. На втором месте - спортсмены ЗАО «Торговый дом «Курганские прицепы». На третьем – команда ОАО «Курганский автобусный завод».

В общем зачете соревнований по итогам пяти прошедших видов спартакиады с небольшим отрывом лидирует сборная КМЗ. Также спортсменам предстоит померяться силами в волейболе, стрельбе и картинге.