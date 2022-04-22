Лучше всех играют в шахматы в Шатрово и в Кургане

В Кургане состоялся финал соревнований Школьной шахматной лиги Курганской области имени международного мастера по шахматам Алексея Пугачева 2021-2022 сезона. Соревнования прошли в рамках областных проектов «Детский спорт» и «Интеллектуал Зауралья».

На финальные шахматные сражения собрались команды из муниципальных округов и районов области, Кургана и Шадринска. Предварительно каждой команде пришлось одержать победу на отборочном муниципальном турнире.

В составе каждой команды ученики одной школы: юноша и девушка среднего или старшего звена и обязательно один ученик начального класса, где преподаётся шахматный всеобуч.

По итогам соревнований среди городских школ места распределились следующим образом:

1 место — Лицей №12 города Кургана (Рублевский Михаил, Дорохов Александр, Козлова Ольга).

Победители среди сельских школ:

1 место — Шатровская СОШ (Рассохин Алексей, Рассохина Анастасия, Арефьев Владимир).

По информации Юлии Кондратовой.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.