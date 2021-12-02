Лучшие айтишники могут получить до 300 000 рублей

Конкурс объявлены по инициативе главы региона Вадима Шумкова. Гранты губернатора могут получить лучшие IT-специалисты и IT-компании Курганской области.

Чтобы заявиться на участие в конкурсах «Лучшая ИТ-компания Курганской области» и «Лучший ИТ-мастер Курганской области», можно подать документы до 3 декабря 2021 года.

Конкурс «Лучшая ИТ-компания Курганской области» на грант в размере 300 тыс. рублей пройдет среди организаций сферы, а на конкурс «Лучший ИТ-мастер Курганской области» приглашают работников IT-организаций, преподавателей общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, вузов и учреждений дополнительного образования, обучающих IT- направлению на территории региона. Здесь победителя ждет грант 100 тыс. рублей.

Напомним, в Курганской области в настоящее время также объявлены конкурсы на гранты губернатора среди медицинских организаций и работников сферы здравоохранения и среди спортивных организаций. Здесь выберут лучших тренеров и спортивные школы.

Фото Николая Волкова.