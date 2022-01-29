Лучшие добровольцы Курганской области получили медали от Президента РФ

Лучшие добровольцы Курганской области по итогам 2021 года получили медали от Президента РФ, грамоты и ценные подарки. Награждение состоялось 20 января, в ходе областного форума добровольческого движения #Яволонтер, который прошел в очно-заочном формате. Ребят поздравил заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников.

«У нас есть замечательная, славная традиция раз в год встречаться и подводить итоги, обмениваться опытом, ставить новые задачи и цели перед движением добровольчества. Его история в нашей области — это история счастливых людей, которым помогли, пришли на помощь. И каким бы направлением ни занимался волонтер Курганской области, мы уверены, что это человек, который любит свою Родину и дорожит тем, что он делает»сказал в своем приветственном слове заместитель директора Департамента образования и науки Иван Хлебников.

Он добавил, что органы власти Курганской области будут и дальше поддерживать деятельность волонтерского движения: реализовывать образовательные программы для тех, кто занимается организацией работы добровольческих отрядов, развивать инфраструктуру поддержки волонтерских инициатив.

В рамках областного форума участники обсудили актуальные вопросы и темы на панельной дискуссии, поговорили о международном сотрудничестве России и Казахстана, побывали на лекции «Чистые игры», поучаствовали в доброквизе и других мероприятиях, а также поделились опытом работы и озвучили планы на 2022 год.

По информации департамента образования и науки Курганской области.