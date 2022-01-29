Лучшие студенты КГУ получили университетские награды

Студенческое сообщество в Курганской области сейчас – это тридцать три тысячи воспитанников своих Alma mater. Каждый из них значим для своей малой родины, и руководство региона заинтересовано и делает всё, чтобы они смогли профессионально реализовать себя именно здесь.

Лучших студентов Курганского государственного университета, которые отличились как в учебе, так и общественной деятельности с Днем российского студенчества поздравил губернатор Вадим Шумков.

Глава региона подчеркнул, что сейчас создаются все условия для качественного обучения студентов.

«У вас в университете сейчас происходит очень много благих изменений. Отремонтированы уже два общежития, завершается ремонт третьего и готовится ремонт 4-го общежития. Создается IT-институт на одной площадке, с нашим IT-колледжем, который мы уже открыли. В этом году начинается строительство бассейна в Заозерном микрорайоне, готовится, я надеюсь, в этом тоже министерство нас поддержит, строительство нового спортивного комплекса. Обсуждаем с федерацией в рамках заключенного соглашения с МГТУ им. Баумана создание отдельной инженерной школы. Уже создан военно-учебный центр. Ну и, конечно же, очень большое количество благих изменений в образовательном плане. Мы выделяем гранты для того, чтобы вам привлекали наиболее ценных специалистов», - сообщил глава региона, отметив, что в настоящее время региону нужны квалифицированные кадры.

«Молодёжь – это драйвер развития общества, те люди, которые будут строить судьбу нашего российского государства, - отметила Лариса Кокорина. - Хотелось бы им пожелать, чтобы они максимально в период учёбы впитывали знания и в дальнейшем смогли их применить на практике. У нас высокий настрой на развитие Курганского госуниверситета. Сейчас обновляем здания и инфраструктуру. В дальнейшем наша задача открыть ещё и IT- институт. Хотелось бы обратить внимание на то, чтобы студенты больше занимались научной работой, потому что это прогрессивное и перспективное направление. После выхода со студенческой скамьи это будут максимально востребованные кадры».

Константин Сапунов. Фото Владислава Шелепова.