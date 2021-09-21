Лучшим таксистом Кургана стал Евгений Пшеничников

Курганский Таксист Евгений Пшеничников продемонстрирует всей стране искусство скоростного маневрирования и плавности вождения. За рулём он более 20 лет, на службе – семь.

ПДД, история региона, а также «змейка» задним ходом с установленным на крыше автомобиля стаканом воды дались мужчине легче, чем его соперникам. В региональном этапе конкурса профмастерства приняли участие 15 молодых людей и одна девушка.

Перед соревнованиями водители прошли специальный отбор. Учитывались: трудоустройство в таксопарке или ИП, наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, водительский стаж не менее трёх лет и отсутствие грубых нарушений ПДД в течение года.

Евгению Пшеничникову вручили сертификат на 15 тысяч рублей, Антону Достовалову за второе место – 10 тысяч рублей, замкнул тройку лидеров Игорь Фигильман, он заработал пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Общественного совета, впервые в этом году к выбору лучшего решили привлечь пассажиров и провести онлайн-голосование. Каждому участнику направили QR-код, с помощью которого можно проводить опрос пассажиров. На данный момент свои голоса за участников отдали уже олее 100 пассажиров Курганской области.

Фото предоставлены организаторами регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021».