Людмила Пшеничникова: "Я безумно люблю стрелять"

Людмила Пшеничникова, мастер спорта, спортсмен­инструктор Центра спортивной подготовки Курганской области, победитель Кубка мира, трижды серебряный призёр чемпионата России, неоднократный победитель и призёр финала и этапов

Кубка России.

Гран-при Кипра, прошедший в начале марта, – традиционные соревнования для Людмилы. Здесь она неоднократно становилась призером. На этот раз в личном зачете в упражнении «трап» Людмила на траншейном стенде заняла седьмое место. К сожалению, не хватило одного меткого выстрела для попадания в полуфинал. Зато в командном зачете россиянки стали серебряными призерами.

– Людмила, а что чувствует спортсмен, когда не хватает одного выстрела?

– Очень часто не хватает одного выстрела, и часто спортсмен знает, какой именно это выстрел. Но я для себя ставила цель – пройти серии в среднем по 22 мишени (результат – 66). Я свой результат даже превысила на одну тарелочку. И свою программу я выполнила. Конечно, обидно, что не хватило тарелочки для финала.

– Тем не менее общий результат получился для начала сезона хорошим?

– Я настреляла на норматив мастера спорта. Начать сезон, заняв второе место командой, было неплохо на фоне того, что соперники хорошо подготовленные. Конечно, командная стрельба накладывает дополнительную ответственность: и себя не подвести, и команду не утянуть вниз. Где-то стараешься быть сосредоточеннее, смотришь за девчонками, болеешь, переживаешь, чтобы и они хорошо отстреляли.

– На каких моментах сконцентрировано внимание сейчас?

– Самые значимые соревнования – это, конечно, личный чемпионат России. Сезон будет непростой: чемпионат пройдет в конце сентября, а это достаточно поздний старт. В сентябре пройдет и финал Кубка России. Нужно будет выходить на пик формы и удерживать её почти месяц.

Еще одна отметка – это командный чемпионат России. Он пройдет в конце мая. Это, наоборот, ранние старты, потому что активно настреливаться мы начинаем в апреле. Такая ситуация сложилась из-за Олимпийских игр.

И наконец, в Кургане с 22 по 28 августа впервые пройдет этап Кубка России. Это масштабное мероприятие. Последние всероссийские соревнования проводились в Кургане очень давно, еще в советское время, мне кажется, в 1977 году или в 78-м.

Мы выезжаем не на все этапы Кубка России, это зависит от расстояния, от финансирования и от сил спорт-смена. Выбираем этапы, которые нам кажутся нужными. Например, этап Кубка России в Казани. Там же будет проходить личный чемпионат, поэтому пострелять на этом стенде будет не лишним, а если удастся устроить сборы, то вообще будет замечательно. Постараемся не пропустить этапы у наших ближайших соседей – в Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Конечно, этап Кубка России в Кургане для нас будет приоритетным.

Также у меня есть желание выступить в мае на международных соревнованиях в Габале (Азербайджан). Там очень хороший стенд мирового уровня. При отличном выступлении у меня будет возможность отобраться в состав сборной России на будущий год.

– Есть какие-то особенности в тренировках стендовиков?

– Из общефизической подготов-ки – это тренировки на выносливость, так как соревнования идут целый день и нужно весь день сохранять состояние боевой готовности. Также силовая физическая подготовка, потому что ружье достаточно тяжелое, оно весит больше трех с половиной килограммов. Плюс психологическая подготовка, саморегуляция. На тренировках используем приемы для улучшения концентрации внимания, реакции, для расслабления, снятия нервного напряжения, как и в любом виде спорта. Обязательно массажи, сауны, восстановительные витамины, препараты, которые разрешены. Сейчас очень остро стоит проблема допинга. Нас все время предупреждают, соответствующие беседы проводят и в детско-юношеских спортивных школах. Надеюсь, что это даст свои плоды.

– А сколько в день вы настреливаете на стенде?

– На соревнованиях 75 выстрелов плюс финал, больше сотни порой получается. На тренировках нагрузка различная: это могут быть и две серии по 25 выстрелов, и восемь-десять серий. Все зависит от задач, поставленных для конкретной тренировки.

– В Курганской области стендовая стрельба на подъеме?

– Все больше и больше людей приезжают стрелять. За сборную Курганской области стали выступать спортсмены высокого уровня, в упражнении «скит» это Роман Сенцов и Ирина Ветош. Показывают хорошие результаты и взрослые спортсмены, которые недавно начали заниматься. Стрельба – вид спорта не возрастной, когда приходят люди тридцати – сорока лет, есть шанс выступать на соревнованиях и показывать высокий результат.

Для меня, как и для многих спорт-сменов-стендовиков, самое главное, что у нас в отделении стендовой стрельбы появились дети. Некоторые ребята даже выполнили спортивный разряд, все с желанием ходят на тренировки. Я считаю, что вид спорта живет, пока в нем есть смена, когда есть детский коллектив. Года четыре назад меня называли «последней из могикан», я слышала неоднократно: «На тебе, наверное, стендовая стрельба в Курганской области и закончится». Слышать это было горько и обидно.

Сейчас у нас происходит и реконструкция стенда. Изменилась вся инфраструктура. Стенд оживает. Скоро будет поставлено новое оборудование на траншейный стенд.

– Вы занимаетесь тренерской работой?

– У нас набраны группы детей в ОСДЮСШОР №2, с октября я занимаюсь и тренерской работой, преподаю у ребят 12–15 лет. Тренировки у нас пока ограниченные, всего два с половиной часа, потому что группа начальной подготовки. Мы делаем разминку, затем – теоретическая подготовка, обязательно техника безопасности и стрельба. Возможно, в этом году мы вывезем некоторых ребят на первенство России среди юношей до 18 лет в Каменск-Уральский.

– А что еще удерживает вас в спорте?

– Странно это говорить, но я безумно люблю стрелять, обожаю это дело. Мы, спортсмены, по-хорошему больные люди. Если долго не занимаемся своим делом, кошки на душе скребут, начинает сниться, что ты стреляешь, что ты на соревнованиях, тарелочки, выстрелы… Когда начинается соревновательный сезон, появляется и желание бороться, соревноваться. Это подхлестывает и мотивирует, и это очень хорошо. Это то, без чего я пока не могу себя представить.