Малый бизнес «ушёл на каникулы»?

Впервые зарегистрировавших бизнес и выбравших патентную или упрощенную системы налогообложения, воспользовались правом уйти на «налоговые каникулы». И хотя этот закон был принят в прошлом году, возможно, не все еще в нем разобрались. Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Курганской области Ирина Филина, побывавшая в гостях у Издательского дома «Новый мир», подробно рассказала об этой льготе.

– Ирина Валерьевна, что она собой представляет?

– Патентная система налогообложения – это специальный налоговый режим, который могут применять только индивидуальные предприниматели. Суть его заключается в получении специального документа – патента, дающего право на осуществление определенных видов деятельности. Этот упрощенный режим, не требующий предоставления налоговых деклараций, ориентирован, скорее, на мелкий бизнес. Причем численность работников не должна превышать 15 человек. В основном его применяют предприниматели, чаще всего вовсе не имеющие наемных работников (в рамках действия режима наемные работники допустимы), сфера деятельности которых – розничная торговля.

Выйти из тени

– Так называемые «спецрежимы» призваны облегчить жизнь малого бизнеса. А сколько их всего?

– Существует четыре специальных налоговых режима: единый налог на вмененный доход (так называемая «вмененка»), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), упрощенная (УСН) и патентная системы налогообложения.

В нашем регионе «спецрежимники» составляют более 75% от действующих хозяйствующих субъектов. Большинство из них применяют единый налог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения. Их доля составляет около 70%. ЕСХН воспользовалось около 1000 субъектов, 1333 индивидуальных предпринимателя применяют патентную систему налогообложения.

– В прошлом году в областной Думе как раз много говорили о том, что система патентов должна привлечь людей в бизнес и кое­кого вывести из тени.

– В целом у нас, конечно, наблюдается увеличение патентов с 2013 года, но массового перехода на эту систему налогообложения не произошло. Хотя местные власти должны бороться за таких плательщиков, потому что два специальных налоговых режима – ЕСХН и патент – это деньги именно местного бюджета, которые поступают в бюджет конкретного сельсовета, муниципального образования.

Привилегии не для всех

– Приобретая патент, определенные категории предпринимателей получают льготы. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– В прошлом году был принят закон, дающий индивидуальным предпринимателям право на так называемые «налоговые каникулы». Это, по сути, нулевая ставка. То есть потенциально возможный доход умножается не на 6%, а на 0%. Он предусмотрен для тех, кто впервые зарегистрировался в качестве ИП и только начинает свое дело. Такой льготой можно пользоваться на протяжении двух лет. Но при этом не отменяется уплата земельного налога и налога на имущество, если только оно не попадает под предпринимательскую деятельность. У данной льготы есть и свои условия. Их три: только определенные виды деятельности по утвержденному перечню; не более 15 наемных работников; доход по льготируемому виду деятельности должен составлять не менее 70% от общих доходов.

Виды деятельности, по которым применяется нулевая ставка по Закону Курганской области

№ 41 от 26.05.2015, определены во втором приложении к этому закону. В основном нулевая ставка ориентирована на производство. Например, предприниматели, осуществляющие розничную торговлю, воспользоваться «налоговыми каникулами» не смогут.

– Что должен сделать человек, чтобы воспользоваться такой льготой, как «налоговые каникулы»?

– Необходимо заполнить соответствующие документы на государственную регистрацию в качестве ИП и одновременно подать заявление на патент, указав вид предпринимательской деятельности из приложения № 2 к указанному выше закону.

– Поспешили ли бизнесмены «уйти на каникулы»?

– На сегодняшний день такой льготой воспользовались 76 человек, семь из них применяют патентную систему, а 69 предпочли УСН.

– В таком случае мы, наверное, призовем начинающих предпринимателей активнее пользоваться своими льготами и привилегиями, ведь патентная система дает дополнительные возможности и для бюджета?

– Да, патентная система предполагает также приобретение патента для сдачи внаем жилого либо нежилого имущества. Но это не востребовано среди зауральцев.

– Мы говорим о «налоговых каникулах», которые дают возможность предпринимателю встать на ноги. А какие еще меры государственной поддержки предусмотрены для предпринимателей?

– Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Субсидии, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства». Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по ценам, регулируемым госорганами власти. Субсидии на возмещение затрат по основным общеобразовательным программам частным дошкольным организациям, имеющим государственную аккредитацию, и другим. В Курганской области достаточно много получателей таких субсидий.

Налоги

через Интернет

– У большинства людей существует некий страх перед налоговой инспекцией. Вы можете его развеять сейчас для наших читателей?

– Бояться нас не нужно. Главное, нужно вовремя и в полном объеме уплачивать налоги. Такая обязанность установлена Конституцией РФ, каждый, не только юридическое лицо или субъект предпринимательства, обязан уплачивать установленные законом налоги. Для разъяснения возникающих у населения вопросов, консультирования мы регулярно проводим дни открытых дверей. Так что добро пожаловать! Вообще налоговая служба стремится стать максимально удобной для добросовестных налогоплательщиков, постепенно уходя от бумажной бюрократии. На сайте ведомства действует около 40 электронных сервисов, призванных обеспечить быстрое, комфортное и прозрачное взаимодействие налогоплательщиков с налоговиками. И надо сказать, количество обращений к ним неуклонно растет. Недавно мы вручили сертификат двухсоттысячному пользователю «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

– Ирина Валерьевна, как динамика налоговых платежей отражается на состоянии экономики Зауралья?

– В настоящее время поступления в региональную казну и федеральный бюджет на протяжении трех последних лет идут с темпом роста. Основная доля приходится, конечно, на НДФЛ (50%) и налог на прибыль (22%). По состоянию на 1 апреля 2016 года поступило 3 млрд 643 млн руб. (рост составляет 4% к аналогичному периоду прошлого года). Из них 10% составляют налоги от уплаты по спецрежимам.

– А количество субъектов налогообложения растет или остается на прежнем месте?

– Могу сказать, что их количество не снижается, небольшой рост есть. Идет постоянная миграция между режимами налогообложения, особенно между специальными.

– Сейчас все больше людей зарабатывают деньги в Интернете, не платя при этом налогов. Вы как­то это отслеживаете?

– Такая работа проводится в налоговых органах, в том числе и на уровне Федеральной налоговой службы. Думаю, что в скором времени будут разработаны определенные ресурсы для этих целей.

– Часто слышишь от предпринимателей, что очень сложно сталкиваться с государственной машиной: она неповоротливая, работает долго. Как быстро становится человек предпринимателем, и какие безбарьерные меры ему при этом помогают?

– Регистрация ИП происходит в течение трех рабочих дней. Например, патент мы не имеем права выдать позднее 5 дней. Я считаю, это очень быстро. К тому же много сервисов теперь есть в Интернете. Все эти процессы максимально приближены к налогоплательщику, к решению его проблем. Юрлица представляют налоговую отчетность через телекоммуникационные системы связи. Федеральная налоговая служба сейчас позиционирует себя больше как сервисная служба, созданная для удобства налогоплательщиков, для сокращения материальных и временных затрат. Для физического лица тоже сделано достаточно много, к примеру, декларацию по форме 3­НДФЛ можно заполнить на сайте и, получив электронную подпись, через личный кабинет отправить ее в налоговую инспекцию вместо того, чтобы терять личное время в очередях.

– И это радует! Ирина Валерьевна, спасибо за столь подробное интервью.