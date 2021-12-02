Мамы, награжденные в 2021 году знаком отличия «Материнская слава», получат по 300 тысяч рублей

По инициативе губернатора Вадима Шумкова 34 многодетным мамам, награждённым знаком отличия Курганской области «Материнская слава» в 2021 году, выплатят по 300 000 рублей. Об этом решении глава региона объявил на торжественном приёме, посвященном Дню матери. Он прошел накануне праздника, 26 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.

В связи с пандемией, мероприятие прошло в усеченном формате. Знаки отличия «Материнская слава» из рук главы региона получили четыре многодетные мамы. Еще шести жительницам отдаленных городов и районов по поручению губернатора такие награды сегодня вручили главы муниципалитетов. По видео-конференц-связи присоединились к торжеству многодетные мамы из районов и муниципальных округов области.

Напомним, знак отличия Курганской области «Материнская слава» является формой поощрения многодетных матерей, его получают женщины, достойно воспитавшие 5 и более детей. В зависимости от числа детей и степени знака (I, II или III) к награде полагается единовременная выплата от 25 до 100 тысяч рублей.

Вадим Шумков поздравил мам Курганской области с праздником и отметил, что от них, от семьи во многом зависит, какими вырастут дети:

«Вне зависимости от возраста человека, слово «мама», мы всегда произносим с особым чувством. У мам двойная задача – речь идёт о том, чтобы не только родить и вырастить ребёнка, это непростая задача, но и о том, чтобы воспитать детей достойными гражданами нашей великой страны. Мы не заметим, как пролетит время и развитие нашей страны, нашего региона, наши муниципалитетов будет зависеть от наших детей», - сказал губернатор.

Он поблагодарил участниц мероприятия за достойное воспитание детей и пожелал им и их семьям здоровья и благополучия.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.