Марат Хуснуллин назвал строительство моста в Кургане одним из самых масштабных проектов на Урале

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ на своей странице Инстаграмм разместил пост, в котором назвал открытие после реконструкции моста ЖБИ в Кургане одним из самых масштабных проектов на Урале.

Вице-премьер в своей публикации говорил об итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что на реконструкцию путепровода по проспекту Машиностроителей было направлено в общей сложности более 1 миллиарда рублей. Это одна из самых масштабных и технологически сложных строек за несколько последних десятилетий. Мост связывает центр города с микрорайонами Заозерный и Рябково.

Путепровод по проспекту Машиностроителей, построенный почти 50 лет назад и находившийся в аварийном состоянии, включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги» по заявке региона.

До реконструкции ежедневно по этому путепроводу проезжали около 16 тысяч легковых и грузовых автомобилей и общественного транспорта. Генеральным подрядчиком стало местное предприятие ЗАО «Курганстальмост».

Ремонт мостов в Курганской области будет продолжен, об этом ранее говорил глава региона Вадим Шумков. По его словам, планируется принять программу стоимостью более 1,5 млрд рублей. Она рассчитана на три года. В программу планируют включить ремонт мостов не только в Кургане и Шадринске, но в других населённых пунктах региона.

В следующем году в планах начать ремонт двух мостов в Кургане – Кировского и Некрасовского, двух путепроводов в Шадринске.

Фото Николая Пушилина.