Марат Исламов просит зауральцев не устраивать пикников на природе

Наступил один из самых пожароопасных периодов в году. Снежный покров сошел и обнажил сухие растения, мусор. Дачники активно начинают сжигать сухую листву на своих приусадебных участках, повсюду проходят субботники. Но ведь и к наведению порядка тоже нужно подходить с умом! Такого мнения придерживается депутат Курганской областной Думы Марат Исламов.

- Важно сберечь леса, не допустить трагедии, ведь возникший пожар может уничтожить имущество, жилые дома и даже привести к человеческим жертвам!Поэтому хочу обратиться к вам, дорогие земляки, при сжигании мусора не используйте открытый огонь, временно откажитесь от посещения лесов, не устраивайте пикников на природе. Помните, один опрометчиво брошенный окурок может стать причиной серьезного возгорания, - написал парламентарий на своей странице в соцсети «Вконтакте».

С начала этого года нарушителей будут не только штрафовать, но и заставят возместить затраты на тушение пожара, возникшего по их вине. А в ряде случаев наступает уголовная ответственность. Если вы видите нарушителей противопожарных правил, сразу сообщайте по координатам диспетчерской службы лесного хозяйства 8(3522) 43-63-61, 43-63-51 или единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

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