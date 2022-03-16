Марат Исламов: «Санкции открывают для сельского хозяйства страны новые возможности»

Депутат Курганской областной Думы Марат Исламов прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию:

-Постоянно говорю о том, что жизнь нашего региона связана с сельским хозяйством. Я, как полевод, могу сказать, что именно в это время, когда нашу страну атакуют пресловутыми санкциями, у нас появляется уникальная возможность развития всех отраслей сельского хозяйства, продвижения нашей продукции на принципиально новые для нас рынки.

Главное сегодня грамотно выстроить свою работу, провести бизнес-планирование, подготовиться полеводам к посевной, вовремя отсеяться и собрать урожай. А куда его реализовать - вопросов не будет. И по цене мы только выиграем. Да и у животноводов ситуация неплохая. Цены на мировых рынках идут вверх, конъюнктура благоприятная, так что в убытке не будем.

Санкции открывают для сельского хозяйства страны новые возможности, и от нас с вами зависит - сумеем ли мы этими возможностями воспользоваться. Мы обеспечим свою продуктовую безопасность, в магазинах будут наши качественные и полезные продукты питания, я уверен!