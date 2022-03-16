Мария Колчеданцева: «Всем нам сегодня нужно верить своему Президенту»

Мария Колчеданцева, заместитель директора областной библиотеки имени Югова, призналась, что перестала следить за новостями, потому что всё, что происходит, стало напоминать день сурка.

- Каждый день новые санкции, новые сводки с улиц ЛДНР и Украины… Мировая история не раз показала, что русских нельзя обижать. Мы те, кто пережили всё самое страшное, но никому не удалось нас сломить. Неужели история никого ничему не учит? Да просто кто-то не помнит историю прошлых конфликтов и войн, перекраивает её в свою угоду. Своими санкциями запад разбудил самое страшное оружие - патриотизм! Да, будет тяжело. Да, мы привыкли ни в чём себе не отказывать: вкусно есть и красиво одеваться. Но когда правда за тобой, когда нужно защищать себя (в первую очередь), то чем-то можно пожертвовать. Сейчас очень много с разных сторон сыплется мнений и критики принятому решению о специальной операции. Я тоже против войны. Тоже не хочу смертей. Но начали войну не мы. Она считает, что всем нам сегодня нужно верить своему Президенту, он уже давно доказал, что он самый сильный человек в мире.

- Сегодня статистика показывает, что уровень доверия к нему растёт. И хотя, напряжение в обществе царит просто небывалое, на улицах стало больше озабоченных и встревоженных лиц, я верю, что всё будет хорошо очень скоро, - отметила Мария Колчеданцева.