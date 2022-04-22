Машиностроительный завод имени М.И.Калинина решает вопросы импортозамещения

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл рабочую встречу с генеральным директором Машиностроительного завода имени М.И.Калинина Николаем Клейном.

На встрече обсуждались вопросы работы предприятия по направлению импортозамещения, а также конкурентоспособность выпускаемой продукции и кадровая политика завода.

По словам генерального директора Николая Клейна, основная специализация завода - производство, ремонт, обслуживание и утилизация техники специального назначения. Кроме того, на предприятии имеется собственное опытное конструкторское бюро, которое занимается разработкой и выпуском гражданской продукции – электропогрузчиков, коммунальной техники и иных видов оборудования.

«Сейчас у нас сформирован портфель заказов до 2024 года. Продукция завода соответствует международным стандартам и востребована не только в России, но и за рубежом», - сообщил Николай Клейн.

Владимир Якушев выразил уверенность, что имеющийся научный потенциал позволит предприятию и в дальнейшем вести разработку и производство конкурентоспособной продукции и оперативно решить вопросы с импортозамещением.

Полпред также отметил успешный опыт предприятия в сотрудничестве с базовыми кафедрами Уральского федерального и Уральского государственного экономического университетов.

«Подобное сотрудничество позволяет вывести учебный процесс на качественный уровень, помогает расширить возможности практико-ориентированной подготовки студентов, максимально приблизить высшее профессиональное образование к потребностям современного высокотехнологичного производства», - подчеркнул Владимир Якушев.

Машиностроительный завод имени М.И.Калинина также активно сотрудничает со Свердловской областью и городом Екатеринбургом по решению социальных, экономических и экологических задач по комплексному развитию территорий, реализации приоритетных национальных проектов и их региональных компонентов.

По информации uralfo.gov.ru.

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