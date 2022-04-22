Масштаб перемен в Белозерском округе впечатляет

Культура

Белозерский районный дом культуры получил в пользование оснащенный по последнему слову техники мобильный культурный центр – автоклуб. Его стоимость 4 млн руб

Прошло благоустройство и развитие Этнокультурного центра «Савин»: установлены арт­объекты, закончена экспозиция «Саргатский курган». Возводят «Казачье подворье» близ села Рычково. Выделенная субсидия из областного бюджета составляет 1,5 млн рублей.

Идет модернизация учреждений культуры в рамках Реконцепции деятельности учреждений культуры Курганской области в период до 2030 года. Белозерский район выступил пилотной площадкой, на базе учреждений введены новые формы работы. Звуковым и компьютерным оборудованием укомплектованы районный дом культуры и 13 сельских.

Реализация данных проектов дает возможность сельским клубам обрести новую жизнь.

Образование

Белозерская районная система образования представлена 16 общеобразовательными, 13 дошкольными образовательными организациями и 2 организациями дополнительного образования.

Современным внешним и внутренним обликом могут похвастаться здания Першинской, Рычковской, Романовской школ, Боровлянского, Белозерского детского сада №2, и Белозерской детско - юношеской спортивной школы, они капитально отремонтированы. С новыми современными кровлями солидно преобразились Белозерская, Светлодольская, Стеклозаводская и Памятинская школы и Светлодольский детский сад.

По программе капитального ремонта за средства областного бюджета в 2021 году. В Стеклозаводской школе смогли провести благоустройство территории: поставили новое ограждение и сделали дорожки, выделено 1 млн рублей.

В светлодольском детском саду на сумму почти 2 млн рублей заменили ограждение, деревянные окна и дверные блоки, установили теневые навесы, малые архитектурные формы.

Также из областного бюджета было выделено более 500 тыс рублей на ремонт пищеблока, систем внутреннего водоснабжения и канализации в Памятинском детском саду.

Началось строительство нового здания Боровской средней школы.

В округе имеется 22 автобуса для перевозки детей. Транспорт отвечает всем современным требованиям. Им обеспечены все образовательные организации .

В Светлодольской школе открыт центр образования естественно­научной и технологической направленностей «Точка роста», который позволил ребятам не просто шагнуть, а совершить прыжок в мир новейших технологий.

2022 год будет очень насыщенным в плане ремонта и оснащения образовательных организаций Белозерского округа. Продолжится капитальный ремонт в Памятинской, Светлодольской и Стеклозаводской школах. Контракты на выполнение работ подписаны в конце марта, подрядчик уже в апреле приступает к работам. Одновременно объявлены аукционы на закупку оборудования. По первому аукциону уже определен поставщик школьной мебели, на очереди аукционы на закупку производственного оборудования на пищеблоки и спортивного инвентаря.

Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт Ягоднинской школы в 2023 году. Стоимость работ составит более 90 млн рублей в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования.

Дороги и благоустройство

В Белозерском округе произошли два важных события в дорожной деятельности: достроены асфальтированные межмуниципальные дороги к селам Новодостовалово и Чимеево.

Кроме того, продолжилось обустройство муниципальных улиц села Белозерского - выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия улиц К.Маркса, Кирова, Ленина Советская, Рабочая, Коммунаров, Цветкова, Нестерова. На участках улицы Кирова выполнено устройство тротуара. Сделан ремонт уличного освещения на участках улиц Советская, Коммунаров, Цветкова, Гостей с.Белозерское встречает стела, установленная на федеральной дороге.

В 2022 году запланированы работы по ремонту дорог в селах Белозерское, Светлый Дол, Памятное, мостов в деревнях Бунтина, Редькино.

Здравоохранение

Выполнен ремонт кабинетов на первом этаже поликлиники Белозерской районной больницы. Обновлены стены, полы, частично окна. Полностью отремонтировать двухэтажное здание поликлиники планируется в 2022 году.

В 2021 году больница получила новое оборудование: стоматологическую установку, аппарат холтеровского мониторирования, сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов. Также ЦРБ получила 3 новых автомобиля для службы неотложной медицинской помощи.

Ремонтируются и ФАПы. В 2019 году появился новый модульный ФАП в Чимеево. В 2022 году отремонтируют ФАПы в сёлах Першино, Светлый Дол и приобретут два модульных ФАПа для сёл Памятное и Камаган.

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