Мать-героиня из Сафакулевского района отметила 80-летний юбилей

О чем думает человек в юбилейный день рождения? Какие мысли его посещают, какие вопросы задает он сам себе? «Чего я достигла, дожив до замечательной круглой даты? Как сказал поэт «Так ли живу, как надо? так ли верю, люблю? Те ли упреки, награды сердцем открытым ловлю?»

Зайтуна Гилимьяновна Мажитова родилась 10 октября 1941 года в деревне Сибишево в крестьянской семье, в этом году ей исполнилось 80 лет.

О многом вспоминала Зайтуна Гилимьяновна в день своего юбилея. Весь пройденный жизненный путь прошел перед глазами. Родилась в год начала Великой Отечественной войны. Она - второй ребенок в семье. В памяти остались теплые воспоминания о послевоенном детстве. Хоть и трудные были времена, а жилось радостно. Рядом жили дедушка и бабушка. Отец - участник войны, пришел с фронта раненным, но, несмотря на инвалидность, всю жизнь работал на родной земле бригадиром, заведующим фермой, учетчиком.

В семье было 8 детей, младшие родились уже после войны. После окончания школы Зайтуна поступила учиться в Шадринский кооперативный техникум. Выучившись на продавца, вернулась в родную деревню и стала работать по специальности. В 1963 году вышла замуж за Салавата Мажитова и в 1966 году молодая семья переехала в Азналино. Муж работал трактористом, а Зайтуна Гилимьяновна - телятницей и дояркой. К тому времени уже родился первенец- сын Ринат. Остальные 9 детей родились в Азналино. В 1980 году открылся новый магазин, в нем она проработала до самой пенсии.

Зайтуна Гилимьяновна- мать-героиня. Среди многочисленных грамот и удостоверения «Ветеран труда», она хранит самый ценный и дорогой для нее документ – удостоверение № 405130 к Указу о присвоении звания мать-героиня со словами: «Вам, матери, родившей и воспитавшей 10 детей присвоено звание « Мать-героиня »с вручением ордена «Мать-героиня». Она считает, что дети – это дар бога, это великое чудо.

Материнский труд не очень заметен, но это самый главный труд на земле. Дать жизнь, дать здоровье, силы, знания, поделиться опытом, приучить к труду, привить чувство уважения к старшим, понимать и принимать чужую боль – это труд, продолжающий и поддерживающий жизнь на нашей планете. А сколько бессонных и тревожных ночей пришлось пережить ей, воспитывая детей. Муж Салават тяжело заболел, подолгу находился на лечении. Вот уже 28 лет прошло с тех пор, как ушел он в мир иной. Самой младшей дочери Римме было тогда 7 лет. Все дети помогали матери по хозяйству, поддерживая и подбадривая её. Выросли и разлетелись дети из родительского гнезда. Сегодня Зайтуна Гилимьяновна живет в Азналино в красивом деревянном доме, построенном детьми. Летом приезжают дети, внуки, правнуки, становится весело и шумно. Зайтуна Гилимьяновна не боится дальних перелетов и больших расстояний, гостит зимой у детей в Норильске. Она считает себя счастливым человеком, ведь ей исполнилось 80 лет, а она не только мама, бабушка, сестра,свекровь, теща, а еще и дочка. Её маме Бибигайше Султановой исполнилось 100 лет в феврале этого года!

Залия Биксурина.

На фото Зайтуна Мажитова.