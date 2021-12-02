Мать и дочь из Шадринска стали призёрами хакатона по искусственному интеллекту

В течение 48 часов 50 команд разрабатывали систему прогнозирования осложнений у пациентов, находящихся в стационаре, и модель машинного обучения, способную распознавать особо редких животных и отдельных особей, живущих в дикой природе.

Команда Некрасовых из Курганской области «Dark Souls» заняла второе место в кейсе от Минздрава России «Спасение жизней с помощью искусственного интеллекта».

Оператором конкурса выступает президентская платформа «Россия – страна возможностей», организационный партнер – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации.

«Решения наших участников в прямом смысле будут помогать спасать жизни людей и животных», – подчеркнул Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Татьяна Некрасова пришла в ИТ из финансов и всю свою профессиональную жизнь участвует в соревнованиях и хакатонах. Когда ее дочь Людмила подросла, Татьяна стала брать ее на соревнования. Сейчас Людмиле 21 год, и она пошла по стопам своей мамы: учится на информатика в Шадринском государственном педагогическом университете.

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