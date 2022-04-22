Матерей российских солдат пугают сообщениями о гибели сыновей

оссийским семьям начали присылать благодарственные письма, в которых помимо прочего сообщается о гибели их родственников, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Как поясняют авторы проекта «Война с фейками», эти письма не имеют ничего общего с официальными документами. Это еще один способ посеять панику в российском обществе.

На портале войнасфейками.рф подробно разбираются примеры этих «благодарственных писем». В частности, говорится о том, что в России есть строго регламентированный вид благодарственного письма. В случае гибели военнослужащего, семья получает извещение, которое тоже строго регламентировано. Соболезнования о гибели выражаются лично Министром обороны РФ, но не командиром воинской части, как это было в поддельных документах.

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