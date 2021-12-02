Медицинские кадры едут работать в сёла Курганской области

Меры поддержки по привлечению медицинских кадров помогают привлекать специалистов в села. В августе в Мокроусовский район после окончания Курганского медицинского колледжа приехала Махаббат Ахметзарипова. Администрация больницы предложила молодому специалисту-фельдшеру возглавить Михайловский фельдшерско-акушерский пункт и стать участником программы «Земский фельдшер».

Для более детального ознакомления с профессией она прошла стажировку в районной больнице. Молодой специалист поработала почти во всех подразделениях поликлиники. Она самостоятельно осуществляла вакцинацию населения от ковида. Пришлось поработать и в «красной зоне».

Многому научилась молодой фельдшер у опытных специалистов, когда работала с ними на приёме больных.

Трудовой стаж фельдшера Ахметзариповой всего пять месяцев, но за это время у коллег по работе сложились хорошие впечатления о молодом специалисте. Они отмечают её добросовестное отношение к порученному делу, высокое чувство ответственности за безопасность других людей, доброжелательность и профессионализм.

На следующей неделе Махаббат приступит к работе в ФАПе села Михайловское. Здесь её ждут 311 человек.

Молодой специалист отмечает, что с удовольствием будет работать в селе: «Моё детство тоже прошло в селе и меня не пугает жизнь в деревне. Тем более, что в Михайловке есть сельсовет, школа, Дом культуры, библиотека. А программа «Земский фельдшер» помогает таким молодым специалистам как я стать самостоятельными и независимыми в финансовом плане, а также быстрее адаптироваться в сельской местности на новом месте работы».

Напомним, что участникам программы «Земский фельдшер» положены подъёмные пособия. Желающим поработать в сельской местности за консультацией можно обратиться в областной департамент здравоохранения по телефону 8 3522 49-85-68.

По материалам газеты «Восход» Мокроусовского района.