Медики Курганской области подтвердили 115 случаев коронавируса

На 13 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 115 новых случаев COVID-19. Из них 56 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шадринском районах, Куртамышском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 30 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 31 тысяча 471 случай COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведены 780 тысяч 294 исследования.

Ранее региональный департамент здравоохранения сообщил, что Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области распределил деньги, поступившие из бюджета Федерального фонда ОМС, в «ковидные госпитали».

Сейчас в «ковидные госпитали» Зауралья направлено 192 миллиона 352 тысячи рублей. Также из Федерального фонда в Курганскую область дополнительно поступили 23 миллионов рублей на реализацию программы по углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19.

Фото Николая Пушилина.